Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 41

Появились новые жертвы.

Количество летальных случаев в результате массового отравления алкогольной продукцией, содержащей метанол, на территории Ленинградской области увеличилось до сорока одного человека. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

К ранее зафиксированным 38 случаям смерти добавились три новых, подтвержденных официально. Все отравления произошли после употребления спиртосодержащей жидкости, приобретенной в различных торговых точках региона.

В настоящее время по данному факту проводится следствие. Сотрудники правоохранительных органов проверяют возможные каналы поставок и сбыта опасной продукции. В рамках расследования судом был арестован уже третий подозреваемый, причастный к торговле суррогатным алкоголем.

Прокуратура организовала выездные проверки на пяти складских комплексах, где осуществляется хранение спиртосодержащей продукции.

В Ленобласти с 1 сентября начали продавать алкоголь с 11:00.

Фото: Piter.tv