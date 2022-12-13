Москвич утонул в бассейне во время утреннего заплыва

В ситуации разбирается столичная прокуратура.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели 47-летнего мужчины в спортивном клубе. Трагедия произошла утром 29 марта в частном фитнес-центре, расположенном по улице Веневская в российской столице. Посетитель провел под водой некоторое время, после чего скончался, несмотря на оказанную сотрудником бассейна первую помощь. Специалисты объяснили, что точная причина смерти будет установлена по результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время дело отправлено для изучения в местный территориальный орган Следственного комитета.

При наличии оснований в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. пресс-служба прокуратуры Москвы

Известно, что к текущему времени сотрудники полиции уже переговорили с сотрудниками бассейна, которые находились на территории в момент смерти москвича.

Садик с бассейном построят у проспекта Буденного в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы