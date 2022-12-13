Садик с бассейном построят у проспекта Буденного в Петербурге

Садик рассчитан на 12 групп детей от самых маленьких до тех, кто уже готовится к поступлению в школу.

В Красносельском районе Петербурга построят детский сад на 220 мест. Госстройнадзор города выдал разрешение, пишут в пресс-службе ведомства.

Трехэтажное здание построят у проспекта Буденного, площадь составит более четырех тысяч квадратных метров. Садик рассчитан на 12 групп детей от самых маленьких до тех, кто уже готовится к поступлению в школу.

На первом этаже разместятся помещения для яслей со спальнями и игровыми комнатами, а также бассейн, кухня, медицинский и процедурный кабинеты. На втором этаже оборудуют помещения для детей от трёх до пяти лет, залы для занятий музыкой и спортом, а на третьем — кабинеты для подготовительных занятий. Здание планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Ранее школу и садик построят в Приморском и Адмиралтейском районах Петербурга. Школу на 825 мест построят на Глухарской улице в Приморском районе города.

Фото: Piter.tv

