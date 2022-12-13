Школу и садик построят в Приморском и Адмиралтейском районах Петербурга

Школу на 825 мест построят на Глухарской улице в Приморском районе города.

В Смольном предоставили девелоперам два участка под строительство школы и детского садика. Они находятся в Адмиралтейском и Приморском районах города. Об этом 27 марта пишет пресс-служба Смольного.

Школу на 825 мест построят на Глухарской улице в Приморском районе города. Ей займется инвестор "РСТИ на Глухарской". Детский сад на 90 мест построят на улице Шкапина. Компания "Антарес" возведет садик. После постройки здания передадут в городскую собственность по договору дарения.

Ранее на Левашовском хлебозаводе летом откроется общественное пространство. Она займет 700 квадратных метров на первом этаже.

Фото: Piter.tv

