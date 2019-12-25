В США актер Джейсон Момоа резко преобразился для рекламы

Необычный ролик показали в финале Супербоула.

Актер Джейсон Момоа, известный по ролям в сериале "Игра престолов" и "Аквамен", предстал перед поклонниками в новом образе. В рекламе одной компании, показанной в США в рамках перерыва на рекламу на Супербоуле, актер резко похудел.

Сюжет рекламы таков – атлетичный актер едет на автомобиле домой и рассуждает о том, как он любит свое жилище. Именно там он чувствует себя комфортно: в ходе речи он снимает накладные мускулы с рук и пресса, а затем и парик. Джейсон Момоа оказывается худым парнем с лысиной, который любит смотреть телевизор на диване.

Пользователи соцсетей разделились – одним зрителям реклама понравилась, другим ролик ипотечной компании показался жутким.

Ранее мы сообщали о том, какие проекты студия Disney показали в финале Супербоула. Одними из премьер студии Marvel стали сериалы "Локи", "ВандаВижн" и другие.

Видео: RocketMortgage / YouTube