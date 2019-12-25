В США адмирал-трансгендер Левин призвала блокировать половое созревание детей

Рейчел Левин выступила со спорным предложением, которое вызвало критику в соцсетях.

В США адмирал-трансгендер Рейчел Левин призвала блокировать половое половое созревание детей. Соответствующее заявление помощник американского министра по здравоохранению сделала в эфире местного телеканала MSNBC. Многие жители страны раскритиковали такое заявление чиновницы. Они заметили, что подобные идеи для Америки не принесут ничего хорошего.

Нам нужно расширить возможности по применению в отношении детей блокаторов полового созревания и делать им операции согласно выбранному ими полу. Рейчел Левин, помощник министра здравоохранения США

Напомним, что Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в 2021 году. Данная структура поддерживает национальную систему здравоохранения. Левин стала первой, достигнувшей столь высокого звания среди трансгендеров.

Пост министра в Швеции впервые получила женщина-трансгендер.

Фото и видео: YouTube / MSNBC