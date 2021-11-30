Лина Аксельссон Килблом будет руководить ведомством по образованию и науке.

Пост министра в Швеции впервые получила женщина-трансгендер. Об этом во время оглашения новой правительственной программы рассказала премьер-министр страны Магдалена Андерссон. Она уточнила, что Лина Аксельссон Килблом назначена на должность министра высшего образования и науки при кабинете министров. Будущей чиновнице 51 год. Она провела операцию по смене пол еще в конце 1990-ых годов. По информации от новостного портала Nordic News, данный случай с назначением трансгендера в истории страны стал первым.

Также премьер-министр рассказала общественности о том, что на своих рабочих местах останутся глава внешнеполитического ведомства Анн Линде и министр минобороны Петер Хультквист. Ханс Дальгрен останется в правительстве в роли министра по делам Евросоюза.

Напомним, что 29 ноября Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост главы правительства. Она стала первой женщиной в Швеции, занявшей этот пост.

Швеция не будет искать членства в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Socialdemokraterna