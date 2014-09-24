Швеция не будет искать членства в НАТО

Магдалена Андерссон раскрыла общественности программу нового правительства

Премьер-министр Швеции заявила, что страна не будет искать членства в НАТО. Такое заявление Магдалена Андерссон сделала во время официального представления правительственной программы нового кабинета министров. По словам чиновницы, свобода Стокгольма от участия в военных альянсов хорошо сказывается на стране, а также помогает обеспечивать стабильность и безопасность региона Северной Европы.

Швеция не будет подавать заявки на членство в НАТО. Швеция не будет пассивной, если случится катастрофа или нападение на другую страну в Северном регионе или в ЕС, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если пострадаем мы сами. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

В Швеции напомнили, что важной ареной для внешней политики и безопасности страны является площадка Евросоюза. Председательство Стокгольма в ОБСЕ дает возможность властям защищать границы. Магдалена Андерссон напомнила о партнерах из США, с которыми Швецию связывает многостороннее взаимодействие по вопросам климатических изменений, борьбы с пандемией, защитой демократических основ. Стран расширяет национальную оборону в партнерстве с НАТО. Сейчас восстанавливаются пять полков и воздушная флотилия в Фалуне, Соллефтео (Эстерсунде), Арвидсьяуре, Кристинехамне, Гётеборге и в Упсале.

В Швеции впервые в истории избрали премьера-женщину.

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