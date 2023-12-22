В США Крис Кристи заявил о выходе из предвыборной гонки

Политик заметил, что сделает все для того, чтобы место президента Сша не занял Дональд Трамп.

Бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи, как ранее и предполагали СМИ, официально заявил о выходе из президентской предвыборной гонки на 2024 год. О своем решении политик объявил сторонникам в рамках мероприятия, организованного в Нью-Гемпшире.

Я приостанавливаю свою кампанию на пост президента США. Крис Кристи, политик США

Напомним, что следующие выборы лидера Белого дома пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии сейчас претендуют бывший президент США Дональд Трамп, действующий губернатор Флориды Рон Десантис, местный предприниматель Вивек Рамасвами, бывший американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли..

Сенатор Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки в США.

Фото и видео: YouTube / Factum