Сенатор Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки в США

Республиканец объяснил, что его время еще не настало.

Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт решил приостановить свое участие в предвыборной гонке за должность главы государства. Соответствующее заявление член Республиканской партии сделал в эфире местного телеканала FOX News. Ранее аналогичное решение принял и бывший вице-президент США Майк Пенс.

Мне стало ясно, что сейчас не мое время <...>, я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента <...>. Я думаю, они говорят: "Не сейчас". Тим Скотт, сенатор США

Напомним, что Тим Скотт вступил в борьбу за пост президента в мае 2023 года. Фаворитом президентской гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев на текущий момент является предыдущий американский лидер Дональд Трамп. В числе его оппонентов значится губернатор штата Флорида Рон Десантис, экс-постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами. Следующие выборы главы государства пройдут в США в ноябре 2024 года.

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Фото и видео: FOX News