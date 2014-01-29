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"Все серьезно". В США сделали неожиданное признание о России

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Вивек Рамасвами считает, что Вашингтон будет уничтожен в случае третьей мировой войны.

Американская администрация должна всеми силами избегать противостояния с Россией и Китаем, так как настолько масштабный конфликт может привести к полному уничтожению страны. Соответствующее мнение в эфире местного подскаста PBD Podcast, транслируемого в социальных сетях, высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Политик и бизнесмен признал, что у Америки сейчас не существует значимых оборонительных и наступательных возможностей в космическом пространстве.

Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, <…> США какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать. <…> У России и Китая есть серьезные военно-космические силы. 

Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США

Гость шоу отметил, что странав текущий момент находится в наиболее уязвимом положении за долгое время. При этом российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить старыми системами противовоздушной обороны США.

"Нужно признать": в США сделали неожиданное заявление о России.

Фото и видео: X / PBD Podcast

Теги: вивек рамасвами, китай, космос, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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