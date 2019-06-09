В СПбПУ выявили новые пластические свойства алюминия

В будущем ученые планируют продолжить исследования в данной области, опираясь на полученные результаты.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что ученые Петербургского политехнического университета Петра Великого выявили новые пластические свойства алюминия. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Physics of Fluids.

Отмечается, что в ходе исследования пластические свойства материала выросли с 12 до 41%. Такие результаты говорят о долгосрочном использовании алюминия.

По словам заведующего Лабораторией легких материалов и конструкций СПбПУ Олега Панченко, соответствующее открытие может в поменять взгляд на создание конструкций.

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Фото:СПбПУ/вк