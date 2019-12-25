В Петербурге поставят мировой рекорд по трек-пулу в Пулково

Экстремала будет сопровождать его тренер — блогер Артем Тарасов.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что блогер Денис Вовк намеревается поставить мировой рекорд по трек-пулу в Пулково. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Россия".

Он намерен перетянуть воздушное судно весом 43 тысячи кг. Вовк будет выполнять трек-пул с воздушным судном Airbus A-319 "Спортолет". За состоянием рекордсмена будет следить его тренер — блогер Артем Тарасов. Отмечается, что Денис Вовк весит менее 90 кг.

Трек-пул относится к популярным упражнениям в силовом экстриме, в рамках которого перетягивают за канат тяжелые предметы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовал "Кросс нации-2020".

Фото:Piter.TV