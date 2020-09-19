  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:58
131
mook1
Код вставки плеера

В Петербурге стартовал "Кросс нации-2020"

0 0

В забеге приняли участие жители всех районов города.

На Дворцовой площади в Петербурге продолжается проведение Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2020". Перед мероприятием, в котором приняли участие жители всех районов города, к участникам старта обратились губернатор Петербурга Александр Беглов и советская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина.

Мероприятие стартовало в полдень. Число участников "Кросса нации" составило 20 тысяч человек. Участники преодолевают дистанцию в 5 километров через Дворцовый и Биржевой мосты, Марсово поле и другие знаковые места Петербурга.

Ради легкоатлетов на дорогах в центре города временно ограничили движение.

Видео: Piter.tv

Теги: бег, город, кросс нации, петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Общество, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии