В центре Петербурга введут временные ограничения из-за "Кросса Нации – 2020"

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что движение в центре Северной столицы временно ограничат из-за "Кросса Нации – 2020". Об этом сообщает сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, с 19 сентября с 9 утра до 15:00 проезд будет невозможен по Певческому проезду, проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади от Певческого проезда до Миллионной улицы. Также в городе будут поэтапно закрывать движение по магистралям.

Автомобилисты не смогут проехать с 12:15 до 12:30 по Биржевому мосту, с 12.15 до 12:45 – по Мытнинской и Кронверкской набережным и с 12.15 до 13.00 – по Каменноостровскому проспекту в направлении от улицы Куйбышева к Троицкому мосту,.

Водителей просят планировать свой маршрут заранее.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиропоток в петербургском общественном транспорте понизился почти на 20%.

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