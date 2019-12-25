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Рецидивист угрожал ножом администратору заведения на проспекте Науки
Сегодня, 12:03
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Рецидивист угрожал ножом администратору заведения на проспекте Науки

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Другие работники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.

В Калининском районе сотрудники Росгвардии Петербурга задержали мужчину, угрожавшего ножом администратору бара. Инцидент произошел вечером 24 октября на проспекте Науки. 

Между посетителем и сотрудницей заведения возник конфликт, в ходе которого нетрезвый злоумышленник стал высказывать ей угрозы. Другие работники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. 

Вневедомственная охрана увезла 45-летнего местного жителя, судимого за незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в третий отдел полиции. По факту случившегося правоохранителями проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: конфликт в баре на Дачном проспекте закончился стрельбой. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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