Пассажиропоток в петербургском общественном транспорте понизился почти на 20%

Однако в начале эпидемии поток снизился на 90%.

Поток пассажиров в общественном транспорте в Петербурге продолжает медленно восстанавливаться после ограничений. Об этом в эфире канала "78" заявил вице-губернатор Максим Соколов.

При этом в городе все равно наблюдается снижение пассажиропотока. Но если вначале эпидемии было около 90% падения потока, то сейчас ситуация несколько улучшилась. Однако по сравнению с 2019 годом снижение все равно составляет 18%.

Максим Соколов отметил, что сейчас сотрудники общественного транспорта проводят достаточно большой объём дополнительной работы, чтобы держать транспорт в чистоте.

В Смольном описали перспективы транспортной реформы в Петербурге.

Фото: Piter.tv