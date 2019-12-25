  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажиропоток в петербургском общественном транспорте понизился почти на 20%
Сегодня, 10:15
66
nastya960

Пассажиропоток в петербургском общественном транспорте понизился почти на 20%

0 0

Однако в начале эпидемии поток снизился на 90%.

Поток пассажиров в общественном транспорте в Петербурге продолжает медленно восстанавливаться после ограничений. Об этом в эфире канала "78" заявил вице-губернатор Максим Соколов.

При этом в городе все равно наблюдается снижение пассажиропотока. Но если вначале эпидемии было около 90% падения потока, то сейчас ситуация несколько улучшилась. Однако по сравнению с 2019 годом снижение все равно составляет 18%.

Максим Соколов отметил, что сейчас сотрудники общественного транспорта проводят достаточно большой объём дополнительной работы, чтобы держать транспорт в чистоте.

В Смольном описали перспективы транспортной реформы в Петербурге.

Фото: Piter.tv

 

Теги: пассажиры, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии