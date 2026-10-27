Президент Финляндии процитировал Рейнгольда Нибура.

В настоящее время мир переживает так называемую "эпоху тьмы" и переломный момент, сравнимый с окончанием Второй мировой или холодной войн. Соответствующее заявление сделал Финляндии Александр Стубб, выступая на торжественной церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в бельгийском городе Брюгге. Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале иностранного учебного заведения. Политический деятель из Хельсинки уточнил, что так как эпоха, длившаяся после завершения холодной войны закончилась, поэтому мировой порядок начинает видоизменяться.

Мы являемся свидетелями момента, подобного 1918, 1945 или 1989 годам в мировой истории. Александр Стубб, президент Финляндии



Говоря о теме нынешней и прошедшей эпох, Александр Стубб обратился к произведению американского теолога и философа Рейнгольда Нибура под названием "Дети света и дети тьмы". Иностранец выразил мнение о том, что сейчас общество переживает так называемую "эпоху тьмы".

Стубб заявил, что по результатам переговоров в Осло участниками были найдены некоторые "элементы мира".

Фото и видео: YouTube / College of Europe in Bruges