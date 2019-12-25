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ДТП с участием трех легковушек произошло на проспекте Энгельса
Сегодня, 12:02
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ДТП с участием трех легковушек произошло на проспекте Энгельса

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В момент аварии в салоне одного из автомобилей находилась беременная женщина.

Дорожно‑транспортное происшествие случилось на проспекте Энгельса в Петербурге. Участниками аварии стали сразу три легковых иномарки, сообщили очевидцы.

Две Geely и Škoda оказались втянуты в цепное столкновение на проспекте Энгельса. По данным 78.ru, водитель авто, оказавшегося в центре этой цепочки, рассказал, что в момент ДТП в салоне находилась его беременная супруга — она ударилась головой, но затем ушла домой.

По словам мужчины, он остановился, после чего в него сзади врезалась иномарка. В итоге, из‑за инерции его машина задела стоявшее впереди транспортное средство. Водитель, ставший причиной столкновения, пояснил, что не успел вовремя затормозить.

Ранее мы сообщали, что на Загородном проспекте иномарка вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп на проспекте энгельса, дтп петербург
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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