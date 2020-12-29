В СПбГУ открыли древнюю островную дугу в киргизском Тянь-Шане

Установить возраст находки удалось благодаря адакитам.

Исследователи Санкт-Петербургского университета открыли древнюю островную дугу в киргизском Тянь-Шане. Об этом рассказала пресс-служба СПбГУ.

Известно, что исследование СПбГУ проходило в составе международного коллектива. Обнаружить древнюю островную дугу в киргизском Тянь-Шанедревнюю островную дугу в киргизском Тянь-Шане удалось благодаря адакитам, которые впервые описали на одном из островов Алеутской дуги.

Уточняется, что адакиты могут быть признаком того, что в этой местности расположены рудные месторождения.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские учёные создали 3D-модели черепов пермских ящеров.

Фото: пресс-служба СПбГУ