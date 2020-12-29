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Петербургские учёные создали 3D-модели черепов пермских ящеров
Сегодня, 16:22
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IRINA_CHALKINA

Петербургские учёные создали 3D-модели черепов пермских ящеров

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Восстановить копии трёх черепов ящеров было решено в преддверии выставки, посвящённой 160-летию со дня рождения геолога и палеонтолога, выпускника университета профессора Владимира Амалицкого.

В Петербурге восстановили и создали 3D-модели черепов пермских ящеров. Об этом сообщает пресс-служба Санк-Петербургского государственного университета.

Копии трёх черепов ящеров восстановили накануне выставки, посвящённой 160-летию со дня рождения геолога и палеонтолога, выпускника университета профессора Владимира Амалицкого.

Более того, реставрация слепков черепов ящеров пермского периода стала ипломной работой выпускницы Екатерины Агеевой. Петербурженка восстановила утраченные части скутозавра, иностранцевии и двинозавра. 

После реставрации студенты приступили к 3D-моделированию черепов пермских ящеров. 

Ранее мы сообщали о том, что учёные из Петербурга создали "умную" куртку для экстремальных морозов.

Фото: пресс-служба СПбГУ

Теги: наука, петербургские ученые, реставрация, спбгу, ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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