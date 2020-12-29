Петербургские учёные создали 3D-модели черепов пермских ящеров

В Петербурге восстановили и создали 3D-модели черепов пермских ящеров. Об этом сообщает пресс-служба Санк-Петербургского государственного университета.
Копии трёх черепов ящеров восстановили накануне выставки, посвящённой 160-летию со дня рождения геолога и палеонтолога, выпускника университета профессора Владимира Амалицкого.
Более того, реставрация слепков черепов ящеров пермского периода стала ипломной работой выпускницы Екатерины Агеевой. Петербурженка восстановила утраченные части скутозавра, иностранцевии и двинозавра.
После реставрации студенты приступили к 3D-моделированию черепов пермских ящеров.
Ранее мы сообщали о том, что учёные из Петербурга создали "умную" куртку для экстремальных морозов.
Фото: пресс-служба СПбГУ
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