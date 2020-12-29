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Учёные из Петербурга создали "умную" куртку для экстремальных морозов
Сегодня, 13:18
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IRINA_CHALKINA

Учёные из Петербурга создали "умную" куртку для экстремальных морозов

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Технология основана на нанесении на текстиль специальной пасты из функциональных полимеров.

Студенты университета ИТМО создали "умную" куртку для экстремальных морозов. Об этом сообщает пресс-слудба образовательного учреждения. 

Соответствующая куртка может выдерживать при экстремальных морозах до минус 70 градусов. Технология основана на нанесении на текстиль специальной пасты из функциональных полимеров.

Известно, что куртка будет работать от стандартного Power Bank. Одежда сможет использовать непрерывную генерацию тепла до 6 часов без подзарядки.

Ранее мы сообщали о том, что в старый Новый год по Петербургу ударят крещенские морозы.

Фото: pixabay

Теги: морозы, погода, учёные из петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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