Учёные из Петербурга создали "умную" куртку для экстремальных морозов

Технология основана на нанесении на текстиль специальной пасты из функциональных полимеров.

Студенты университета ИТМО создали "умную" куртку для экстремальных морозов. Об этом сообщает пресс-слудба образовательного учреждения.

Соответствующая куртка может выдерживать при экстремальных морозах до минус 70 градусов. Технология основана на нанесении на текстиль специальной пасты из функциональных полимеров.

Известно, что куртка будет работать от стандартного Power Bank. Одежда сможет использовать непрерывную генерацию тепла до 6 часов без подзарядки.

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