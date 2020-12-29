В старый Новый год по Петербургу ударят крещенские морозы

В Северной столице ожидаются крещенские морозы на старый Новый год. Об этом сообщают Невские новости со ссылкой на ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса.
Первый пик похолодания спрогнозировали к понедельнику, 11 января. Сегодня погода будет определена влиянием передней части циклонического вихря.
А во вторник в Петербурге ожидается "ослабление" морозов и снегопад. Однако к старому Новому году в городе сильно похолодает.
Во второй половине недели Санкт-Петербург ждет новая волна холода, возможно, еще более сильная, чем первая
Михаил Леус.
Горожанам посоветовали утеплиться.
Ранее мы сообщали о том, что в парке Сосновка неизвестный изваял из снега "королеву Эльзу".
Фото: pixabay
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