В парке Сосновка неизвестный изваял из снега "королеву Эльзу"

Комментаторы рассказали об еще одном изваянии.

Новогодние праздники – не только время волшебства, но и творчества в самых разных его проявлениях. Посетители парка Сосновка на севере Петербурга с восхищением отнеслись к появлению снежной скульптуры, которая изображала персонажа серии мультфильмов Disney "Холодное Сердце" – королеву Эльзу. Фотографии разместили в группе парка в соцсети, пользователи оказались в приятном удивлении от работы неизвестного скульптора.

В комментариях местные жители сообщили, что возле принцессы Эльзы также был символ Нового года, однако бычка уже сломали.

Жители Центрального района города обустроили каток в Овсянниковском саду. Это происходит не в первый раз,

Фото: Парк "Сосновка" в Санкт-Петербурге ! / ВКонтакте