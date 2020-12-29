Жители Центрального района обустроили каток в Овсянниковском саду

Это делают уже не в первый раз.

Активисты Центрального района совместно с районным Центром спорта своими силами обустроили каток в Овсянниковском саду. Он будет работать с 9 января.

Сегодня, 8 января, в 18 часов начнется финальная заливка. До этого времени можно протестировать лед. Каток сделали на территории спортивной площадки в зеленой зоне на Песках.

Жителям пообещали, что лед будет обновляться. В этом помочь может каждый желающий: около стен Мытного двора оставят лопату.

Ранее Piter.TV рассказал, где в Петербурге покататься на коньках.

Фото: vk.com/mytndvor / Ярослав Костров