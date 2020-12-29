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Жители Центрального района обустроили каток в Овсянниковском саду
Сегодня, 16:22
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nadezhda_sib

Жители Центрального района обустроили каток в Овсянниковском саду

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Это делают уже не в первый раз.

Активисты Центрального района совместно с районным Центром спорта своими силами обустроили каток в Овсянниковском саду. Он будет работать с 9 января.

Сегодня, 8 января, в 18 часов начнется финальная заливка. До этого времени можно протестировать лед. Каток сделали на территории спортивной площадки в зеленой зоне на Песках. 

Жителям пообещали, что лед будет обновляться. В этом помочь может каждый желающий: около стен Мытного двора оставят лопату. 

Ранее Piter.TV рассказал, где в Петербурге покататься на коньках. 

Фото: vk.com/mytndvor / Ярослав Костров

Теги: каток, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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