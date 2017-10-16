В СПбГУ осудили действия студента, предложившего заработать на выборах

Заседание комиссии по этике состоялось 22 сентября.

Комиссия по этике Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) осудила действия студента-политолога, предложившего заработать на выборах. Заседание состоялось 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Ранее общественно-политическое издание "DOXA" рассказало, что студентам СПбГУ предложили за деньги "немного пофальсифицировать выборы" и проголосовать за определенного кандидата. В студенческом чате студент политфака СПбГУ Владислав Дубровский предложил студентам поработать "наблюдателем". Молодой человек дал журналистке контакт Владимира Кукеля, который и рассказал детали.

Свой поступок студент назвал "ужасным, авантюрным и не имеющим смысла". Дубровский рассказал, что в ходе подготовки выборов он работал бригадиром и собирал желающих поработать промоутерами некоторых кандидатов в депутаты (пикетчиками за 300 рублей в час). Но в чате студент столкнулся с негативным отзывами от нежелающих быть пикетчиками, после чего он решил поднять свой статус. Именно для этого Дубровский, по его словам, и предложил провокацию с фальсификацией выборов. Дальше сообщения он не планировал зайти.

Но, как рассказали участники заседания, ранее Дубровский рассказывал иную версию – он проводил научное исследование участия студентов в выборах. Участники же заседания считают, что он совершил "противоправное, уголовно наказуемое деяние".

Ранее избирком Петербурга подвел итоги выборов в Заксобрание.

Фото: Piter.tv