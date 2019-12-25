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В СПЧ следят за делом Ивана Сафронова
Сегодня, 14:38
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matveyvn

В СПЧ следят за делом Ивана Сафронова

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Совет выясняет условия его содержания под стражей.

В Совете по правам человека при президенте РФ следят за делом Ивана Сафронова. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев во время своей пресс-конференции.

По его словам, совет выясняет условия его содержания под стражей.

Я надеюсь, что в ближайшее время у нас такая информация будет.

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте РФ

Ранее журналист Иван Сафронов отвергает подозрения в госизмене, а адвокат Иван Павлов заявил об отсутствии доказательств вины подсудимого.

Теги: иван сафронов, спч
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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