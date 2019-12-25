В СПЧ следят за делом Ивана Сафронова

Совет выясняет условия его содержания под стражей.

В Совете по правам человека при президенте РФ следят за делом Ивана Сафронова. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев во время своей пресс-конференции.

По его словам, совет выясняет условия его содержания под стражей.

Я надеюсь, что в ближайшее время у нас такая информация будет. Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте РФ

Ранее журналист Иван Сафронов отвергает подозрения в госизмене, а адвокат Иван Павлов заявил об отсутствии доказательств вины подсудимого.