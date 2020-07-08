Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова

Причина в том, что следствие ФСБ не смогло обосновать подозрения по отношению к Сафронову.

Адвокат Иван Павлов заявил об отсутствии доказательств вины журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Заявление защитник сделал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Иван Павлов рассказал о том, что следствие ФСБ не смогло обосновать подозрения по отношению к Сафронову. Это, считает адвокат, отличает данное дело от аналогичных.

Следствие не предоставило ничего, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений. Иван Павлов, адвокат, глава правозащитного объединения "Команда 29"

Он добавил, что у адвокатов Сафронова следователи пытались взять расписку о неразглашении тайны следствия. Однако защитники отказались её подписать.

Ранее "Коммерсантъ" рассказал, что ФСБ прослушивала телефон Ивана Сафронова и читала его почту.

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