"Коммерсантъ" рассказал, что ФСБ прослушивала телефон Ивана Сафронова и читала его почту

Адвокатам журналиста не дали ознакомиться с данными материалами, а передали их лишь судье.

"Коммерсантъ" рассказал, что сотрудники ФСБ прослушивали телефон Ивана Сафронова и читала его почту при оперативной разработке. Напомним, бывшего журналиста Ъ и ныне советника главы "Роскосмоса" арестовали по подозрению в госизмене.

Документы о прослушке были представлены следствием ФСБ во время слушания по избранию в отношении Сафронова меры пресечения в Лефортовском суде 7 июля. Также следователи заявили, что вину подозреваемого доказывают три проведённые экспертизы.

Издание пишет, что адвокатам Сафронова не дали ознакомиться с данными материалами, а передали их лишь судье.

Ранее глава МВД Чехии отказался комментировать дело Сафронова.

Видео: ЦОС ФСБ