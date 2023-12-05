  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:29
140
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин назвал поддержку бойцов СВО одним из главных вопросов СПЧ

0 0

Глава РФ провел заседание с членами СПЧ.

Российский президент Владимир Путин считает, что поддержка участников специальной военной операции представляет из себя один из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе профильного заседания. Политик обратил внимание коллег на то, что в мероприятии задействованы члены СПЧ, которые находились в зоне СВО не один раз. Спикер заметил, что на прошлом заседании основной темой для обсуждения являлись проблемы  адресного сопровождения бойцов СВО и их семей.

Конечно же, сейчас одни из главных вопросов, которыми занимается совет - это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев. Создан Фонд "Защитники Отечества", который действует в каждом регионе. Надо работать.

Владимир Путин, президент России

Глава РФ уточнил, что знает о регулярных поездках участников совета в новые регионы, встречах с местными жителями. Он попросил коллег указать на ситуации, которые требуют от правительства принятия дополнительных решений.

Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, права человека, сво, спч
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии