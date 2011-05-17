В СПБГУ разработали 3D-принтер для печати биологических тканей человека

Это изобретение – еще один шаг к созданию 3D-принтера, который сможет печатать органы для трансплантаций.

Ученые Санкт-Петербургского госуниверситета разработали принтер для 3D-печати биологических тканей. Это изобретение – еще один шаг к созданию 3D-принтера, который сможет печатать органы для трансплантаций. Об этом информирует пресс-служба вуза.

Как рассказали ученые, сырьем для этого производства являются биоматериалы и специальные полимеры, совместимые с живыми тканями. Это первая технология данного типа в России, которая внедрила такие технологии в массовое производство. Дополнительное преимущество разработки в более низкой стоимостью по сравнению с зарубежными аналогами.

По данным пресс-службы вуза, для печати биоматериалами очень важна чистота воздуха. Из-за этого в лабораториях используют специальный ламинарный шкаф для создания стерильных условий. Для упрощения работы, ученые встроили эту функцию в область печати принтера. Теперь данное устройство ставить на обычный рабочий стол и печатать без специальной подготовки.

Недавно Piter.tv информировал, что в Петербурге будут производить вакцину "Спутник Лайт". В Петербурге производством займутся компании "Биннофарм", "Генериум", "Р-Фарм" и "Биокад", остальные предприятия - "Лекко", "Фармстандарт-Уфимском витаминном заводе" и в Центре им. Гамалеи. Все вакцины будут проходить выпускающий контроль качества.

Ранее мы писали, что в Петербурге появился цифровой комплекс по обслуживанию самолетов для аэропортов. Система уже внедряется в крупнейшие аэропорты России.

Фото: Piter.tv