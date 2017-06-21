В Петербурге будут производить вакцину "Спутник Лайт"

Препарат введут в гражданский оборот до 1 января следующего года.

В четверг, 6 мая, стало известно, что вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, смогут производить восемь предприятий в России. Согласно данным из реестра лекарственных средств Минздрава.

В Петербурге производством займутся компании "Биннофарм", "Генериум", "Р-Фарм" и "Биокад", остальные предприятия - "Лекко", "Фармстандарт-Уфимском витаминном заводе" и в Центре им. Гамалеи. Все вакцины будут проходить выпускающий контроль качества.

Отметим, что новую вакцину введут в гражданский оборот до 1 января следующего года. Срок годности вакцины составит полгода, а хранить её нужно при температуре не выше минус 18 градусов. В отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V", вакцина "Спутник Лайт" содержит только один компонент. Ее будут использовать для быстрого формирования популяционного иммунитета.

Недавно мы сообщили, что зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт". Эффективность препарата составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период с 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года.

Ранее Piter.tv писал, что от коронавируса в Петербурге привили более 580 тысяч человек.

Фото: Piter.tv