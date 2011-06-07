В поликлиниках остается 110 859 rомплектов вакцины, которые не были израсходованы.

От коронавируса в Петербурге привили более 580 тысяч человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете приводится информация, что из общего числа привитых (580 463 человек) полностью закончили цикл вакцинации 460 540 человека. В поликлиниках остается 110 859 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

За весь период в Петербурге вакцинировано 580 463 человек. Из них 460 540 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 397 человек, вторично – 8 391. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 767 402 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 110 859 комплектов. Остаток на фармбазе – 76 080. Запас вакцины в городе составляет 186 939 комплектов доз. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.

Ранее Piter.tv писал, что 5 мая от коронавируса в Петербурге привили более 576 тысяч человек.

Фото: Piter.tv