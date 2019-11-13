В поликлиниках остается 114 656 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

От коронавируса в Петербурге привили более 576 тысяч человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 5 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете приводится информация, что из общего числа привитых (576 666 человек) полностью закончили цикл вакцинации 452 149 человека. В поликлиниках остается 114 656 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

За весь период в Петербурге вакцинировано 576 666 человек. Из них 452 149 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 609 человек, вторично – 8 907. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 767 402 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 114 656 комплектов. Остаток на фармбазе – 76 080. Запас вакцины в городе составляет 190 736 комплектов доз. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv