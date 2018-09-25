В Петербурге появился цифровой комплекс по обслуживанию самолетов для аэропортов

Система уже внедряется в крупнейшие аэропорты России.

Петербургские ученые создали цифровой комплекс по обслуживанию самолетов для аэропортов, который создает единое информационное пространство для инфраструктуры, обслуживающей самолеты.

По словам ученых Федерального исследовательского центра РАН, разработка способна на оптимизацию функционирования аэропорта в режиме реального времени. Система отвечает за загрузку и разгрузку ценных грузов, погрузку питания и помощь маломобильным пассажирам. Предполагается, что она также позволит избегать аварии, задержки рейсов и сможет повысить пропускную способность аэропортов. Помимо этого в будущем комплекс на 15% сократит время обслуживания самолета.

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