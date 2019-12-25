Рейс в столицу Киргизии из Петербурга задерживается на 6 часов

Пассажиров обеспечили горячим питанием.

Пассажиры рейса U6-8833 не смогли вовремя вылететь из Петербурга в Бишкек. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Рейс "Уральских авиалиний" должен был отправиться в 07:00, однако до сих пор не вылетел. На онлайн-табло Пулково говорится о том, что планируемое время вылета — 19:15. По предварительным данным, самолет не принимает аэропорт назначения.

135 пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание, решается вопрос о размещении в гостиницах. Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Air Serbia" запускает рейсы между Белградом и Петербургом 2 раза в неделю.



Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково