  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рейс в столицу Киргизии из Петербурга задерживается на 6 часов
Сегодня, 13:38
40
nadezhda_sib

Рейс в столицу Киргизии из Петербурга задерживается на 6 часов

0 0

Пассажиров обеспечили горячим питанием.

Пассажиры рейса U6-8833 не смогли вовремя вылететь из Петербурга в Бишкек. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Рейс "Уральских авиалиний" должен был отправиться в 07:00, однако до сих пор не вылетел. На онлайн-табло Пулково говорится о том, что планируемое время вылета — 19:15. По предварительным данным, самолет не принимает аэропорт назначения. 

135 пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание, решается вопрос о размещении в гостиницах. Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Air Serbia" запускает рейсы между Белградом и Петербургом 2 раза в неделю. 

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: пулково, рейс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии