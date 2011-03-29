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"Air Serbia" запускает рейсы между Белградом и Петербургом 2 раза в неделю
Сегодня, 17:50
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"Air Serbia" запускает рейсы между Белградом и Петербургом 2 раза в неделю

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В Сербию пускают российских туристов с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

"Air Serbia" запускает рейсы между столицей Сербии Белградом и Петербургом с 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба оператора Пулково ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолет будет приземляться в Пулково по вторникам в 09:55 и по четвергам в 20:45. Обратный рейс из Петербурга запланировал в 10:45 и 21:35 в эти же дни. 

Для въезда в Сербию требуется отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть выдан не ранее чем за 48 часов до запланированного прибытия в страну.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Аэрофлот" запустит прямые рейсы Петербург - Геленджик со 2 июня. 

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: авиасообщение, белград, сербия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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