"Air Serbia" запускает рейсы между Белградом и Петербургом 2 раза в неделю

В Сербию пускают российских туристов с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

"Air Serbia" запускает рейсы между столицей Сербии Белградом и Петербургом с 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба оператора Пулково ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолет будет приземляться в Пулково по вторникам в 09:55 и по четвергам в 20:45. Обратный рейс из Петербурга запланировал в 10:45 и 21:35 в эти же дни.

Для въезда в Сербию требуется отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть выдан не ранее чем за 48 часов до запланированного прибытия в страну.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Аэрофлот" запустит прямые рейсы Петербург - Геленджик со 2 июня.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково