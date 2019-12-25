"Аэрофлот" запустит прямые рейсы Петербург - Геленджик со 2 июня

Рейсы в Петербург из Геленджика вторые по популярности у пассажиров аэропорта.

С 2 июня "Аэрофлот" запустит прямые авиарейсы из Петербурга в Геленджик. Перелеты будут осуществляться три раза в неделю: по средам, пятница и воскресеньям.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Геленджик, перелет составит 3 часа. В среду из Петербурга вылет в 11:05, прибытие в Геленджик в 14:00. Обратный рейс часом позже - 15:00.

По словам Ивана Таранченко, генерального директора ООО "Аэропорт Геленджик", рейсы в Петербург вторые по популярности у пассажиров аэропорта, за прошлый год авиакомпаниями на данных рейсах обслужено порядка 53 тыс. человек.

Недавно мы писали, что "Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга в Иркутск. Они будут выполняться в период с 3 мая по 30 октября 2021 года. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. С 28 мая — ежедневно.

Ранее Piter.tv писал, что авиакомпания "Nordwind" запускает 5 новых направлений по России. Открываются регулярные рейсы из Петербурга в Барнаул, Владивосток, Горно-Алтайск, Томск и Хабаровск.

Фото: Piter.tv

