Авиакомпания "Nordwind" запускает 5 новых направлений по России

Рейсы будут осуществляться несколько раз в неделю.

Авиакомпания "Nordwind" открывает регулярные рейсы из Петербурга в Барнаул, Владивосток, Горно-Алтайск, Томск и Хабаровск. Об этом сообщила пресс-служба оператора Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

Первый рейс в Томск уже выполнен. Туда из Петербурга самолет будет летать по понедельникам, четвергам и субботами.

С 29 апреля запускаются рейсы в Горно-Алтайск и Хабаровск. Они запланированы 3 раза в неделю и 2 раза соответственно.



Старт полетов во Владивосток запланирован на 1 июня. Вылет из Пулково — по вторникам и субботам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиаперевозчик с 27 апреля запускает рейсы из Петербурга в Тель-Авив.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково