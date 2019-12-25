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Авиакомпания "Nordwind" запускает 5 новых направлений по России
Сегодня, 12:50
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Авиакомпания "Nordwind" запускает 5 новых направлений по России

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Рейсы будут осуществляться несколько раз в неделю.

Авиакомпания "Nordwind" открывает регулярные рейсы из Петербурга в Барнаул, Владивосток, Горно-Алтайск, Томск и Хабаровск. Об этом сообщила пресс-служба оператора Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

Первый рейс в Томск уже выполнен. Туда из Петербурга самолет будет летать по понедельникам, четвергам и субботами. 

С 29 апреля запускаются рейсы в Горно-Алтайск и Хабаровск. Они запланированы 3 раза в неделю и 2 раза соответственно. 

Старт полетов во Владивосток запланирован на 1 июня. Вылет из Пулково — по вторникам и субботам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиаперевозчик с 27 апреля запускает рейсы из Петербурга в Тель-Авив.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: nordwind, авиакомпания, путешествие, рейсы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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