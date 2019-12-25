  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга в Иркутск
Сегодня, 13:34
148
nadezhda_sib

"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга в Иркутск

0 0

С 28 мая рейсы будут ежедневными.

"Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Петербурга в Иркутск. Они будут выполняться в период с 3 мая по 30 октября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. 

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. С 28 мая — ежедневно. Самолет вылетит в 00:15 и в 11:00 будет в Иркутске. Билеты уже можно приобрести. 

Новое направление в маршрутной сети Аэрофлота в обход Москвы будет способствовать развитию и укреплению экономического, социального и культурного взаимодействия между регионами.

считают в авиакомпании.

Пассажиры могут выбрать длинную пересадку в Петербурге, чтобы успеть посмотреть достопримечательности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиакомпания Nordwind с 27 апреля запустит рейсы из Петербурга в Израиль. 

Фото: Piter.TV

Теги: аэрофлот, рейсы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии