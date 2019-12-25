"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга в Иркутск

С 28 мая рейсы будут ежедневными.

"Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Петербурга в Иркутск. Они будут выполняться в период с 3 мая по 30 октября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. С 28 мая — ежедневно. Самолет вылетит в 00:15 и в 11:00 будет в Иркутске. Билеты уже можно приобрести.

Новое направление в маршрутной сети Аэрофлота в обход Москвы будет способствовать развитию и укреплению экономического, социального и культурного взаимодействия между регионами. считают в авиакомпании.

Пассажиры могут выбрать длинную пересадку в Петербурге, чтобы успеть посмотреть достопримечательности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиакомпания Nordwind с 27 апреля запустит рейсы из Петербурга в Израиль.

Фото: Piter.TV