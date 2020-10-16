Кривонос уточнил, что, по его мнению, для РФ это "не считается проблемой".

В СНБО Украины угрожают России "потоком гробов". С заявлением выступил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. Он считает, что в случае вооружённого конфликта РФ понесёт большие потери.

По его словам, это может случиться, если Россия проявит полномасштабную агрессию. Кривонос уточнил, что, по его мнению, для РФ это "не считается проблемой".

Это поток гробов, которые пойдут в Россию. Сергей Кривонос, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Он подчеркнул, что в украинской армии служат военные, которые имеют "замечательный опыт" ведения войны.

Ранее в офисе Зеленского назвали все пять вопросов для всеукраинского опроса.

Видео: YouTube / Редакція OBOZREVATEL