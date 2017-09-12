Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В СМИ появилось фото нового iPhone XS
Сегодня, 17:11
0
Rybka123
307

В СМИ появилось фото нового iPhone XS

0
 
 

Выход гаджета запланирован на 12 сентября.

Изданиео  9to5Mac публиковало снимки фотографии нового iPhone, выход которого запланирован на 12 октября предстоящего года.

Как сообщает иностранное СМИ, компания Apple планирует выпустить две новинки под общим названием iPhone XS. Предстоящие телефоны с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов будут выполнены в золотистой расцветке и собраны с применением технологий OLED-дисплеев.

Ожидается, что на сентябрьской презентации компания также представить новую модель Apple Watch Series 4.

Ранее мы сообщали что Apple отказалась от использования самых быстрых 4G-модемов, что может снизить их скорость по сравнению с конкурентами из Android.

Фото: pixabay.com

Фото: twitter.com/9to5mac

Теги: iphone xs , новый iphone , презентация apple
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5