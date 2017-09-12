В СМИ появилось фото нового iPhone XS

Выход гаджета запланирован на 12 сентября.

Изданиео 9to5Mac публиковало снимки фотографии нового iPhone, выход которого запланирован на 12 октября предстоящего года.

Как сообщает иностранное СМИ, компания Apple планирует выпустить две новинки под общим названием iPhone XS. Предстоящие телефоны с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов будут выполнены в золотистой расцветке и собраны с применением технологий OLED-дисплеев.

Ожидается, что на сентябрьской презентации компания также представить новую модель Apple Watch Series 4.

Ранее мы сообщали что Apple отказалась от использования самых быстрых 4G-модемов, что может снизить их скорость по сравнению с конкурентами из Android.

Фото: pixabay.com

Фото: twitter.com/9to5mac