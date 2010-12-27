Новые iPhone будут медленнее, чем смартфоны Android

Компания Apple отказалась от использования самых быстрых 4G-модемов

У новых iPhone скорость работы будет меньше, чем у Android. Дело в том, что компания отказалась от использования самых быстрых 4G-модемов. Об этом сообщил финансовый директор Qualcomm, Джордж Дэвис.

Однако, 4G-модемы все же будут использоваться в "яблочной" продукции, но исключительно для телефонов из "старой" линейки. Новым же моделям "не повезло", считают эксперты, так как многочисленные тесты показали- продукция Intel, работает медленнее, чем у Qualcomm.

Конфликт между двумя крупными компании возник из-за того, что в 2016 году в компании Apple отдали преимущество LTE-комплектующие Intel, вместо процессоров Qualcomm.

Эксперты предполагают, что основным поставщиком может стать компания Intel, которая уже успела поработать с Apple над проектом iPhone 7.

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