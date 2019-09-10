В Калифорнии Apple рассказала о достоинствах нового iPhone

Теперь покупатели смогут приобрести смартфон в новых цветах - зеленом и фиолетовом.

В городе Купертино штата Калифорния в театр имени Стива Джобса проходит презентация новинок компании Apple. Одним из самых ожидаемых продуктов стал новый iPhone. Представители компании рассказали о преимуществах усовершенствованного смартфона.

iPhone 11 стал улучшенной версией iPhone X, который был выпущен в прошлом году. Теперь у смартфона две тыловые камеры, с помощью второго модуля широкоугольной камеры можно делать снимки с панорамным эффектом. Разработчики добавили ночной режим и улучшили алгоритмы построения фото из нескольких кадров.

Также повысились и характеристики видео: смартфон позволит снимать его с разрешением 4K 60 FPS и в режиме замедленной съемки.

Кроме того, iPhone 11 будет доступен в новых цветах - зеленом и фиолетовом.

Презентация началась в 20:00 10 сентября по московскому времени. Помимо iPhone Apple также представила обновленные Apple Watch, iPad, MacBook и новый iOS 13.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что онлайн-кинотеатр Apple TV+ запустится в ноябре и будет стоить $10 в месяц.

Видео: Apple / YouTube

Фото: трансляция Apple