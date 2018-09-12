Спрос на новую модель iPhone вырос в Петербурге в два раза

50% от всех предзаказов приходится на iPhone 15 Pro Max.

Осенью 2023 года продавцы электроники в Петербурге заметили, что спрос на новую модель телефона iPhone 15 от Apple больше в два раза, чем на iPhone 14, вышедший прошлой осенью. Об этом пишет РБК 6 октября.

50% от всех предзаказов приходится на iPhone 15 Pro Max, 45% – на 15 Pro, 4% – на базовую модель и 1% – на 15 Plus, сообщили в пресс-службе МТС. Преимущественно покупатели выбирают iPhone с объемом памяти 256 ГБ.

В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что 95% петербуржцев выбирают Pro и Pro Max, а 5% – базовую модель и 15 Plus на 256 и 128 ГБ.

Эксперты утверждают, что тенденция связана с новыми техническими возможностями, титановым корпусом и вариативностью расцветок iPhone 15.

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Фото: Apple