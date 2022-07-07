Apple представила iPhone 15

Линейка новых смартфонов выйдет в продажу 22 сентября.

Компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 в рамках традиционной осенней презентации новых продуктов.

Главными техническими особенностями устройств стали процессоры A16 и A17, камеры в 48 мегапикселей, а также заряд батареи, которого хватит на весь день. Рамки экрана iPhone 15 стали тоньше. Кроме того, на поверхность смартфона нанесли специальное керамическое покрытие, которое будет служить защитой от механического воздействия. Корпуса для версий Pro и Pro Max впервые будут выполнены из титана.

Минимальная стоимость iPhone 15 составит 799 долларов. Самый дорогой гаджет оценивается в 1199 долларов. Линейка смартфонов выйдет в продажу 22 сентября.

Ранее мы сообщали, что Sony представит новый Xperia 5 V в начале сентября.

Видео: YouTube / Apple