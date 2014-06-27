Sony представит новый Xperia 5 V в начале сентября

Компания опубликовала тизер официального мероприятия в соцсетях.

Компания Sony представит новый Xperia 5 V с камерами Zeiss первого сентября 2023 года. Соответствующей информацией специалисты пресс-службы поделились с подписчиками в социальных сетях. Дополнительно они опубликовали тизер презентационного мероприятия. В ролике заметили, что событие должно состояться по центральноевропейскому времени. Это говорит о том, что свежая модель гаджета будет доступна к покупке в европейском регионе. В настоящее время сведений о доступности техники на российском рынке нет.

Сам смартфон Xperia 5 V уже можно увидеть в тизерном видео. Хотя размытая передняя часть, которую можно увидеть на видео в течение примерно пяти секунд, также может быть и моделью Xperia 5 IV. Авторы показали и часть задней панели телефона. Эти кадры включили в себя две антенные полоски, расположение которых идеально соответствует дизайну Xperia 5 V Fit, которые были показан в промо-ролике месяц назад.

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Фото и видео: YouTube / Sony | Xperia