С полок петербургских строительных магазинов пропал цемент

По словам эксперта, это связано с проблемами с транспортировкой внутри страны.

В строительных магазинах Петербурга наблюдается дефицит цемента. В интернет-каталогах гипермаркетов "Петрович", "Максидом" и "Леруа Мерлен" проблематично найти часто используемые упаковки по 50 кг – производители предлагают 5-15 кг цемента.

Директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков отмечает, что спрос, напротив, растет. Последние 10 лет объемы производства были либо стабильны, либо снижались, пишет "Деловой Петербург".

По словам Федякова, это связано с проблемами с транспортировкой: заводы по производству цемента локализованы в определенных регионах России. Специалист полагает, что трудность является сезонной. Когда снизятся объемы строительства, тогда стабилизируются спрос и цена на цемент.

Дорожают и клееный брус, строительные герметики и дымоходы. Рост стоимости связан с активным экспортом в Юго-Восточную Азию зимой текущего года.

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