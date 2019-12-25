Стройматериалы для загородного жилья дорожают в Петербурге

Также аналитики отмечают, что значительно выросли ценники на лакокрасочные изделия и утеплители для загородного строительства.

В сентябре 2023 года средняя стоимость материалов для строительства загородного жилья в Северной столице увеличилась на 20% от уровня января. Об этом пишет "РБК Петербург" со ссылкой на отчёт ГК Puzzle Realty.

Больше всего (на 50-60%) повысились цены на клееный брус, строительные герметики и дымоходы. Некоторые из них – отечественного производства, но остались и те, что ввозятся из-за рубежа, например, герметики и дымоходы. Брус, производимый внутри РФ, подорожал из-за активного экспорта в Юго-Восточную Азию зимой текущего года.

Также аналитики отмечают, что значительно выросли ценники на лакокрасочные изделия и утеплители для загородного строительства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выросла стоимость строительства загородных домов.

Фото: Pxhere