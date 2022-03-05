В Петербурге выросла стоимость строительства загородных домов

Дело во взлете цены на 20% на строительные материалы по сравнению с прошлым годом.

В Петербурге стоимость строительства загородного дома заметно увеличилась. Об этом пишет РБК в пятницу, 28 июля.

Дело во взлете цены на 20% на строительные материалы по сравнению с прошлым годом. В частности, подорожали импортные оборудование и материалы премиум-класса. К примеру, стоимость ведра краски Tikkurila в 2022-м составляла 11 700 рублей, а в этом – 25 600 рублей, что связано со сложностями в логистике, отмечает Алексей Виноградов, руководитель строительной компании "Дача-Хауз".

Замечен дефицит фурнитуры для мебели, окон: ранее ее поставляли из европейских стран – Германии, Австрии, Италии, сейчас процесс затруднителен.

Постепенно переходим на аналоги – российские, турецкие, китайские. На оконном рынке сильно продвигают турецкую фурнитуру. По качеству она не очень – это не премиум-сегмент, а средний класс. Потребности рынка среднего ценового сегмента она обеспечивает, но до немецкого качества ей далеко. Алексей Виноградов, руководитель строительной компании "Дача-Хауз"

Алексей Виноградов сообщает, что при наблюдаемой тенденции четверо из пяти заказчиков настаивают на необходимости экономить на закупках строительных материалов.

Например, если раньше мы выкладывали всю плитку в доме по 1,5 тыс. рублей, то сейчас заказчики требуют для технических помещений закупать плитку по 300-400 рублей. И так во всем – в домах среднего класса. Для премиум-сегмента за несколько десятков миллионов значимой экономии не получается и такие заказчики особенно об этом не заботятся. Алексей Виноградов, руководитель строительной компании "Дача-Хауз"

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